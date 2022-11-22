Фрэнк Лэмпард: пытался подписать Беллингема и Райса, когда был в «Челси»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингеме, который выступает за Англию на ЧМ-2022.
«Беллингем имеет решающее значение для Англии – это выдающийся талант. Он опытнее и талантливее своего возраста и уже играет на топ-уровне.
На самом деле я пытался подписать его, когда был в «Челси». К сожалению, этого не произошло, но я хотел подписать его и Деклана Райса. Вероятно, эта пара будет составлять полузащиту Англии во время турнира.
Есть много ожиданий, поэтому нам придётся быть осторожнее относительно Джуда. Но в том, как он играет, есть настоящая зрелость. Его мало что смутит, поэтому я ожидаю, что он проведёт хороший турнир. Это талантливая команда. Мы должны ценить и приветствовать Гарета за то, что он сделал на этом посту.
Все мы — болельщики Англии и хотим пройти долгий путь на ЧМ. Если наберём импульс, пройдём группу — уверен, что у футболистов достаточно таланта, чтобы оправдать ожидания», — приводит слова Лэмпарда The Sun.
Напомним, вчера, 21 ноября, сборная Англии разгромила Иран со счётом 6:2.
Шикарный гол отца Лэмпарда 48-летней давности. Как это было:
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