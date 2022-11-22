«Ювентус» согласовал контракт со звездой сборной Сербии Милинкович-Савичем

Полузащитник «Лацио» и сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич согласовал контракт с туринским «Ювентусом», по которому он будет зарабатывать € 6 млн + бонусы за сезон. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла в «Твиттере».

По сведениям источника, 27-летний Милинкович-Савич отказался от продления контракта с нынешней командой. Он хотел, чтобы в качестве суммы отступных в его соглашении была прописана сумма не больше, чем € 40-50 млн, однако президент «Лацио» Клаудио Лотито хочет выручить за продажу сербского хавбека € 70 млн.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил пять голов и отдал семь результативных передач в 20 матчах во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

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