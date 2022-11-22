Криштиану Роналду рассказал о своей готовности к чемпионату мира в Катаре

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о полной готовности своей команды к старту чемпионата мира. Португальцы в первом матче сыграют с Ганой в четверг, 24 ноября.
«Я полностью восстановился и чувствую себя готовым к началу чемпионата мира. Мы хотим сделать это наилучшим образом и достичь целей. Чемпионат мира — нечто особенное. Мир остановится. Все захотят увидеть то, как вы играете, и поговорить о турнире», — приводит слова Роналду Marca.
В одной группе со сборными Португалии и Ганы выступают Уругвай и Южная Корея. Чемпионат мира в Катаре начался 20 ноября и продлится до 18 декабря.
37-летний Роналду — лучший бомбардир мира на уровне сборных. У него 117 голов в 191 матче.
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Топовые нападающие ЧМ-2022. Видеоролик:
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