Роналду: уважаю мнение людей, но если бы мне пришлось доказывать в 37, я бы волновался

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о чемпионате мира в Катаре, который стартует для его команды матчем с Ганой в четверг (24 ноября). В одной группе с ними также сборные Уругвая и Южной Кореи.

«Если бы в 37 лет и 8 месяцев мне всё ещё приходилось что-то доказывать, я бы волновался, но я уважаю мнение людей. Хочу, чтобы чемпионат мира был отличным для моей семьи, для моих болельщиков, но если я не выиграю его, я буду счастлив за то, что было сделано.



Победа на турнире? Она была бы волшебной. Выиграть чемпионат мира было бы зрелищно», — приводит слова Роналду Marca.

Топовые нападающие чемпионата мира в Катаре. Видеоролик:

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