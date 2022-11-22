Футболистов сборной Ганы эвакуировали из отеля из-за подозрений о заложенной бомбе

Игроки и персонал сборной Ганы, находящиеся в Катаре в рамках чемпионата мира, в один из дней подготовки к матчу с Португалией были вынуждены эвакуироваться из отеля из-за подозрений о заложенной бомбе.
«После 14:30 по катарскому времени (совпадает с московским. — Прим. «Чемпионата») сработала аварийная сигнализация в отеле команды Ганы в Дохе, что побудило всех жителей самостоятельно эвакуироваться. Экипаж пожарной службы Катара прибыл вскоре после этого, чтобы отреагировать на аварийную сигнализацию. Примерно через 45 минут проверки было отмечено, что всё безопасно и все жильцы смогли снова занять свои гостиничные номера», — сказано в заявлении сборной Ганы на официальном сайте.
Сообщается, что к этой работе привлекли собак-ищеек, которые помогли убедиться, что информация была ложной.
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Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя? Видеоролик:
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