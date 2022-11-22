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Нидерландский журналист: Промес — звезда России, но ему не место на ЧМ. Ван Гал прав

Нидерландский журналист: Промес — звезда России, но ему не место на ЧМ. Ван Гал прав
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Нидерландский журналист издания De Telegraaf Валентиус Дриссен прокомментировал отсутствие форварда «Спартака» Квинси Промеса в составе сборной Нидерландов на чемпионате мира 2022 года.

«Промес — отличный игрок. Он точно мог бы поехать на чемпионат мира. В этом составе он отлично подменял бы основных форвардов, а может, даже играл бы в основе. Его уровень точно соответствует нынешнему составу Нидерландов. Его нет в Катаре только из-за разбирательств с уголовным делом.

Я слежу за его выступлениями в России, он отлично показывает себя. Сейчас он доказывает, что в Нидерландах за «Аякс» не выдавал свой максимум. Он главная звезда в России. Но Ван Гал прав, что не взял его в Катар. Если не брать футбол, то Промесу здесь не место», — сказал Дриссен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Промес мог быть в основе на ЧМ. Но ему здесь не место». Нидерландцы — о лидере «Спартака» «Промес мог быть в основе на ЧМ. Но ему здесь не место». Нидерландцы — о лидере «Спартака»
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