Альба: я заслужил уважение в «Барселоне». Если пойму, что не могу играть, уйду первым

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альба высказался о контрактной ситуации в клубе.

«У меня есть контракт с «Барселоной» до лета 2024 года, и я чувствую, что способен выполнить его полностью.



Я заслужил уважение. Когда пойму, что больше не готов играть за «Барселону», уйду первым. Не собираюсь выставлять себя дураком», — приводит слова Альбы Cadena Ser.

Альба — воспитанник «Барселоны», но с 2005 по 2012 год он выступал за другие команды. Вернувшись в стан сине-гранатовых, защитник на долгие годы застолбил за собой позицию на левом фланге обороны.

С нынешнего сезона Жорди стал реже выходить в основном составе, проигрывая конкуренцию молодому Алексу Бальде и Маркосу Алонсо. Однако главный тренер сборной Испании Луис Энрике вызвал его на чемпионат мира, где он должен быть первым номером на своей позиции.

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