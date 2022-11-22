Футболист-гей раскритиковал ФИФА из-за ситуации с радужными капитанскими повязками

Футболист австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло раскритиковал ФИФА из-за позиции по радужным капитанским повязкам.



«ФИФА, мне нравится моя личность. Увидев, что вы запретили всем командам носить повязку OneLove, активно поддерживающую ЛГБТ на чемпионате мира, вы продемонстрировали, что футбол — это не место, открытое для всех», — приводит слова Кавалло RMC Sport.



Ранее ФИФА объявила, что капитанам команд на групповом этапе турнира необходимо носить повязку со слоганом #FootballUnitesTheWorld. Некоторые сборные, например, Германия, Дания, Уэльс и Нидерланды, сообщали, что их капитаны будут носить радужные повязки в поддержку прав человека и движения ЛГБТК+, но в итоге ФИФА запретила ношение таких повязок.



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