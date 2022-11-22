«Урал» — ЦСКА: прямая трансляция матча Кубка России по футболу начнётся в 15:00

Cегодня, 22 ноября, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 5-го раунда группового этапа Пути РПЛ группы D Фонбет Кубка России. Сыграют местный «Урал» и московский ЦСКА. Стартовый свисток Артёма Чистякова прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Перед этой встречей в активе команды из Екатеринбурга, которую тренирует Виктор Гончаренко, девять очков и второе место в турнирной таблице. Белорусский специалист сыграет против своей бывшей команды, которую он тренировал с 2016 по 2021 год.
У ЦСКА в активе тоже девять очков, но занимают они первую строчку из-за того, что обыграли «Урал» в домашнем матче. Московскую команду тренирует Владимир Федотов.
Отметим, что обеим командам останется провести ещё по матчу в Фонбет Кубке России. Затем они уйдут на зимнюю паузу.
- 22 ноября 2022
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