Хави: «Барселона» — это американские горки эмоций. В клубе много стресса

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о ситуации в клубе и отреагировал на критику болельщиков в свой адрес.
«Сейчас я отключился, мне это было необходимо. Я здесь уже год, а кажется, что намного дольше. В этом клубе много стресса. Мы хорошо играем в чемпионате Испании, но не добились успеха в Лиге чемпионов. Мы в порядке, мы в процессе совершенствования, и нам нужно время.
«Барса» — это американские горки эмоций. Тем более это мой родной клуб. Это твой дом, а тебя тут критикуют… С этим трудно справиться, но я стараюсь быть сильным, и уверен, что мы изменим ситуацию», — приводит слова Хави Sport.es.
«Барселона» в меньшинстве вырвала победу в матче с «Осасуной»
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 22 ноября 2022
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
21:15
-
21:09
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:47
-
20:44
-
20:42
-
20:34
-
20:25
-
20:25
-
20:23
-
20:19
-
20:16
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
20:06
-
20:05
-
19:56
-
19:54
-
19:43
-
19:35
-
19:28
-
19:11
-
19:07
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:55