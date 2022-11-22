Хави: «Барселона» — это американские горки эмоций. В клубе много стресса

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о ситуации в клубе и отреагировал на критику болельщиков в свой адрес.

«Сейчас я отключился, мне это было необходимо. Я здесь уже год, а кажется, что намного дольше. В этом клубе много стресса. Мы хорошо играем в чемпионате Испании, но не добились успеха в Лиге чемпионов. Мы в порядке, мы в процессе совершенствования, и нам нужно время.

«Барса» — это американские горки эмоций. Тем более это мой родной клуб. Это твой дом, а тебя тут критикуют… С этим трудно справиться, но я стараюсь быть сильным, и уверен, что мы изменим ситуацию», — приводит слова Хави Sport.es.

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