Камоцци: отсутствие Промеса на ЧМ — политический момент, не имеющий отношения к футболу

Советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что невызов форварда красно-белых Квинси Промеса в сборную Нидерландов на чемпионат мира — политический момент, не связанный с его игровыми качествами и формой.
«Думаю, Промес не поехал на чемпионат мира, потому что играет в российском чемпионате. Это политический момент, не имеющий никакого отношения к футболу», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в первом матче на турнире в Катаре сборная Нидерландов, возглавляемая Луи ван Галом, обыграла Сенегал (2:0). В одной группе с командами также выступают Катар и Эквадор.
30-летний Промес в 50 матчах в составе сборной Нидерландов забил семь голов и отдал семь результативных передач. В последний раз он выходил на поле в футболке национальной команды летом 2021 года на чемпионате Европы.
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