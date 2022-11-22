Альба — о ЧМ в Катаре: мы уважаем права человека, но ФИФА уже проводила турнир в России

Защитник сборной Испании Жорди Альба высказался о проведении чемпионата мира в Катаре. Ранее критики турнира возмущались тем, что в стране плохо соблюдаются права человека.

«Все мы уважаем права человека. Нас пригласили играть здесь, и ФИФА уже проводила турниры в таких местах, как Бразилия или Россия. Надеюсь, ситуация в Катаре станет лучше после чемпионата мира. Мы не только футболисты, но и обычные люди. Мы должны как можно больше концентрироваться на своём, но, конечно, мы в курсе всего, что происходит за пределами нашего «информационного пузыря», — приводит слова Альбы Cadena Ser.

Чемпионаты мира 2014 и 2018 годов прошли в Бразилии и России соответственно.

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