Альба — о ЧМ в Катаре: мы уважаем права человека, но ФИФА уже проводила турнир в России

Защитник сборной Испании Жорди Альба высказался о проведении чемпионата мира в Катаре. Ранее критики турнира возмущались тем, что в стране плохо соблюдаются права человека.
«Все мы уважаем права человека. Нас пригласили играть здесь, и ФИФА уже проводила турниры в таких местах, как Бразилия или Россия. Надеюсь, ситуация в Катаре станет лучше после чемпионата мира. Мы не только футболисты, но и обычные люди. Мы должны как можно больше концентрироваться на своём, но, конечно, мы в курсе всего, что происходит за пределами нашего «информационного пузыря», — приводит слова Альбы Cadena Ser.
Чемпионаты мира 2014 и 2018 годов прошли в Бразилии и России соответственно.
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