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Агент Алберто прокомментировал информацию о нежелании футболиста возвращаться в «Зенит»

Агент Алберто прокомментировал информацию о нежелании футболиста возвращаться в «Зенит»
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Андре Кюри, агент нападающего «Коринтианса» Юри Алберто, опроверг информацию, что его клиент не желает возвращаться в «Зенит». Права на бразильского форварда принадлежат российскому клубу.

«Неправда, что Юри не хочет возвращаться в «Зенит». Я напоминаю, что его арендное соглашение заканчивается в июне», — приводит слова Кюри «РБ Спорт».

Напомним, 21-летний Алберто перешёл в «Зенит» из «Интернасьонала» в январе 2022 года за € 25 млн. Летом он отправился в годичную аренду в «Коринтианс», а в обратном направлении последовали вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.

В нынешнем сезоне Алберто в 29 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.

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