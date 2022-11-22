Агент Алберто прокомментировал информацию о нежелании футболиста возвращаться в «Зенит»
Поделиться
Андре Кюри, агент нападающего «Коринтианса» Юри Алберто, опроверг информацию, что его клиент не желает возвращаться в «Зенит». Права на бразильского форварда принадлежат российскому клубу.
«Неправда, что Юри не хочет возвращаться в «Зенит». Я напоминаю, что его арендное соглашение заканчивается в июне», — приводит слова Кюри «РБ Спорт».
Напомним, 21-летний Алберто перешёл в «Зенит» из «Интернасьонала» в январе 2022 года за € 25 млн. Летом он отправился в годичную аренду в «Коринтианс», а в обратном направлении последовали вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.
В нынешнем сезоне Алберто в 29 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.
Комментарии
- 22 ноября 2022
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
21:15
-
21:09
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:47
-
20:44
-
20:42
-
20:34
-
20:25
-
20:25
-
20:23
-
20:19
-
20:16
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
20:06
-
20:05
-
19:56
-
19:54
-
19:43
-
19:35
-
19:28
-
19:11
-
19:07
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:55
Партнерский контент