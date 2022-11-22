«ПСЖ» поддержал Месси перед стартом сборной Аргентины на ЧМ-2022

«ПСЖ» в своих соцсетях поддержал форварда клуба Лионеля Месси, который сегодня, 22 ноября, проведёт свой первый матч на чемпионате мира 2022 года в составе сборной Аргентины.



«Сегодня твой день, Лео. Начинается путь к твоей мечте. Париж всегда поддерживает тебя», – написано в сообщении испаноязычного аккаунта «ПСЖ» в одной из соцсетей.



Напомним, сборная Аргентины сыграет с командой Саудовской Аравии. Встреча пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле, стартовый свисток — в 13:00 мск. ЧМ-2022 является пятым для Месси в его карьере. Наилучшее достижение — выход в финал в 2014 году, где аргентинцы уступили Германии (0:1, д.в.).



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