Жорди Альба рассказал, когда в «Барселоне» в последний раз просили его снизить зарплату
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба признался, что клуб обращался к нему с просьбой о снижении зарплаты после последнего матча в Лиге чемпионов. Он случился в начале ноября с «Викторией» (4:2).
«Когда клуб в последний раз просил меня снизить зарплату? Мы говорим о том, о чём говорят люди, потому что это постоянно пишется в прессе. Я не знаю, то ли это способ давления, то ли ещё что-то. Они просили меня о помощи после еврокубкового матча в прошлый раз. Они продолжают говорить, и я не могу это контролировать», — приводит слова Альбы Cadena Ser.
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