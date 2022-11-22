Жорди Альба рассказал, когда в «Барселоне» в последний раз просили его снизить зарплату

Защитник «Барселоны» Жорди Альба признался, что клуб обращался к нему с просьбой о снижении зарплаты после последнего матча в Лиге чемпионов. Он случился в начале ноября с «Викторией» (4:2).

«Когда клуб в последний раз просил меня снизить зарплату? Мы говорим о том, о чём говорят люди, потому что это постоянно пишется в прессе. Я не знаю, то ли это способ давления, то ли ещё что-то. Они просили меня о помощи после еврокубкового матча в прошлый раз. Они продолжают говорить, и я не могу это контролировать», — приводит слова Альбы Cadena Ser.

Видеообзор. «Осасуна» — Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.