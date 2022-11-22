Хави: Месси выглядит очень сильным, он будет делать разницу на ЧМ-2022
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об участии Лионеля Месси вместе со сборной Аргентины в чемпионате мира — 2022. Турнир проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
«Месси выглядит очень сильным. Мы снова видим лучшую версию Месси, и он будет делать разницу на ЧМ-2022. Тренер сборной Аргентины Скалони очень хорошо поработал. Я вижу их команду в полуфинале или в финале вместе с Бразилией.
Для меня Лео — лучший в истории наравне с Марадоной, Круиффом, Пеле, Ди Стефано, которые были лучшими в каждой эпохе. Для меня Месси лучший, независимо от того, выиграет он чемпионат мира или нет», — приводит слова Хави Sport.es.
Агуэро летел в Катар на чемпионат мира вместе с бразильскими фанатами. Видео:
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