Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави: Месси выглядит очень сильным, он будет делать разницу на ЧМ-2022

Хави: Месси выглядит очень сильным, он будет делать разницу на ЧМ-2022
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об участии Лионеля Месси вместе со сборной Аргентины в чемпионате мира — 2022. Турнир проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

«Месси выглядит очень сильным. Мы снова видим лучшую версию Месси, и он будет делать разницу на ЧМ-2022. Тренер сборной Аргентины Скалони очень хорошо поработал. Я вижу их команду в полуфинале или в финале вместе с Бразилией.

Для меня Лео — лучший в истории наравне с Марадоной, Круиффом, Пеле, Ди Стефано, которые были лучшими в каждой эпохе. Для меня Месси лучший, независимо от того, выиграет он чемпионат мира или нет», — приводит слова Хави Sport.es.

Агуэро летел в Катар на чемпионат мира вместе с бразильскими фанатами. Видео:

Инструкция по ЧМ-2022 на «Чемпионате»: всё необходимое, чтобы следить за турниром в Катаре Инструкция по ЧМ-2022 на «Чемпионате»: всё необходимое, чтобы следить за турниром в Катаре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022