Александр Гришин объяснил, почему будет поддерживать сборную Дании на ЧМ-2022
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Бывший футболист ЦСКА и «Динамо» Александр Гришин выбрал в качестве команды для поддержки на чемпионате мира сборную Дании.
«Обязательно буду смотреть чемпионат мира! Поддерживать на мундиале буду сборную Дании, которая хорошо показала себя на прошлом чемпионате Европы и очень хорошо сейчас развивается. Буду болеть за них. Фавориты турнира? Наверное, это Бразилия и Аргентина», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Чемпионат мира в Катаре начался 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная Дании сыграет в одной группе с Австралией, Францией и Тунисом.
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Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя? Видеоролик:
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