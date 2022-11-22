Александр Гришин объяснил, почему будет поддерживать сборную Дании на ЧМ-2022

Бывший футболист ЦСКА и «Динамо» Александр Гришин выбрал в качестве команды для поддержки на чемпионате мира сборную Дании.

«Обязательно буду смотреть чемпионат мира! Поддерживать на мундиале буду сборную Дании, которая хорошо показала себя на прошлом чемпионате Европы и очень хорошо сейчас развивается. Буду болеть за них. Фавориты турнира? Наверное, это Бразилия и Аргентина», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Чемпионат мира в Катаре начался 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная Дании сыграет в одной группе с Австралией, Францией и Тунисом.

Всё самое важное о стартующем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя? Видеоролик: