Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 26 ноября

Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 26 ноября
Комментарии

Cегодня, 26 ноября, состоится четыре матча в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Тунис — Австралия, 13:00 мск
Игровой день откроется матчем группы D, в котором встретятся сборные Туниса и Австралии. Следить за ходом матча можно будет в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Джануб».

Польша — Саудовская Аравия, 16:00 мск
Следующими сыграют две команды группы С — Польша и Саудовская Аравия. Встреча состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Дания, 19:00 мск
В следующей игре встретятся действующий чемпион мира — Франция, а также полуфиналисты Евро-2020 — сборная Дании. Матч пройдёт на стадионе «Стэдиум 974». Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на «Чемпионате».

Аргентина — Мексика, 22:00 мск
Закроют игровой день две команды группы С — Аргентина и Мексика. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который состоится на стадионе «Лусаил Айконик».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022