Кирьяков: большие претензии к игрокам сборной России. Горящих глаз у парней мы не увидели

Российский специалист Сергей Кирьяков высказался о товарищеских матчах сборной России, в которых она сыграла нулевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном.
«Отбыли номер. Складывалось впечатление, что быстрее хотели закончить эти игры, чтобы разлететься по отпускам и заниматься своими делами. Такое недопустимо, когда ты надеваешь майку национальной команды. Для тебя каждая игра — решающая. Тем более от людей, которые впервые попали в состав сборной, можно было ждать большего — как в плане футбола, так и самоотдачи. Они должны понимать, что это их шанс. Но парни что-то недопоняли. Это самая основная претензия.
Качество игры — это следствие того. Как ты подходишь к матчу, так и играешь. Сборная России наиграла на то, что сейчас получит очень много критики в свой адрес. Спасибо Таджикистану и Узбекистану, что согласились с нами сыграть. Думаю, что наша сборная не показала и 50 процентов своих возможностей. А это идёт от желания, от самоотдачи, от проявления характера на поле, чтобы глаза горели. Этих горящих глаз у парней мы не увидели.
Большие претензии к игрокам. Понятно, штаб Карпина хотел посмотреть большую группу кандидатов. Они это сделали. Те, кто получил шанс, им не воспользовались, а основная группа футболистов не проявила себя. Отсюда такой плачевный результат. Будем смотреть чемпионат мира! Здесь посмотрим футбол», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 22 ноября 2022
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
21:15
-
21:09
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:47
-
20:44
-
20:42
-
20:34
-
20:25
-
20:25
-
20:23
-
20:19
-
20:16
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
20:06
-
20:05
-
19:56
-
19:54
-
19:43
-
19:35
-
19:28
-
19:11
-
19:07
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:55