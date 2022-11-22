Кирьяков: большие претензии к игрокам сборной России. Горящих глаз у парней мы не увидели

Российский специалист Сергей Кирьяков высказался о товарищеских матчах сборной России, в которых она сыграла нулевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Отбыли номер. Складывалось впечатление, что быстрее хотели закончить эти игры, чтобы разлететься по отпускам и заниматься своими делами. Такое недопустимо, когда ты надеваешь майку национальной команды. Для тебя каждая игра — решающая. Тем более от людей, которые впервые попали в состав сборной, можно было ждать большего — как в плане футбола, так и самоотдачи. Они должны понимать, что это их шанс. Но парни что-то недопоняли. Это самая основная претензия.



Качество игры — это следствие того. Как ты подходишь к матчу, так и играешь. Сборная России наиграла на то, что сейчас получит очень много критики в свой адрес. Спасибо Таджикистану и Узбекистану, что согласились с нами сыграть. Думаю, что наша сборная не показала и 50 процентов своих возможностей. А это идёт от желания, от самоотдачи, от проявления характера на поле, чтобы глаза горели. Этих горящих глаз у парней мы не увидели.



Большие претензии к игрокам. Понятно, штаб Карпина хотел посмотреть большую группу кандидатов. Они это сделали. Те, кто получил шанс, им не воспользовались, а основная группа футболистов не проявила себя. Отсюда такой плачевный результат. Будем смотреть чемпионат мира! Здесь посмотрим футбол», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.