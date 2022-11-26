Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Польша — Саудовская Аравия: прямая трансляция матча ЧМ-2022 начнётся в 16:00

Польша — Саудовская Аравия: прямая трансляция матча ЧМ-2022 начнётся в 16:00
Комментарии

Cегодня, 26 ноября, сборные Польши и Саудовской Аравии проведут матч в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Стартовый свисток на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Польши в девятый раз участвует на чемпионатах мира. Наивысшее достижение — третье место на турнирах в 1974 и 1982 годах. В последний раз поляки выходили из группы на ЧМ-1986. Сборная Саудовской Аравии в шестой раз вышла в финальную стадию чемпионата мира. Единственный раз команда с Ближнего Востока выходила в плей-офф в 1994 году, уступив в 1/8 финала Швеции (1:3).

Турнирная таблица всех групп чемпионата мира - 2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022