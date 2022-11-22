Смолов, у которого накануне была высокая температура, проводит тренировку за «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов, у которого накануне, 21 ноября, была высокая температура, тренируется в расположении команды и готовится к матчу Фонбет Кубка России с «Ахматом».

«Не читайте перед игрой различных газет. Вчера у этого футболиста была высочайшая температура, а сегодня он провёл предыгровую тренировку. Респектище таким пацанам», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо» в телеграм-канале.

32-летний Смолов вернулся в «Динамо» в январе 2022 года. В 18 матчах нынешнего сезона на его счету девять голов и пять результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.

Матч «Ахмат» — «Динамо» состоится завтра, 23 ноября. Начало — в 16:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.