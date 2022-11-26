Франция — Дания: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 19:00

Cегодня, 26 ноября, сборные Франции и Дании проведут матч в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Стартовый свисток на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе прозвучит в 19:00 мск.



В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная Франции является действующим чемпионом мира. В финале 2018 года в «Лужниках» подопечные Дидье Дешама переиграли команду Хорватии (4:2). Также французы становились чемпионами мира в 1998 году на домашнем турнире. Всего на их счету 16 участий в ЧМ.



Сборная Дании в шестой раз выступает на чемпионатах мира. Датчане трижды выходили в плей-офф, но все три раза уступали в 1/8 финала (1986, 2002, 2018).