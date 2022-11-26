Аргентина — Мексика: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00

Cегодня, 26 ноября, в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре встретятся сборные Аргентины и Мексики. Стартовый свисток на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле прозвучит в 22:00 мск.



В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная Аргентины в 18-й раз играет на чемпионатах мира. Наивысшее достижение — золотые медали на турнирах в 1978 и 1986 годах. Также аргентинцы выходили в финал в 1930, 1990 и 2014 годах, но не смогли одержать победу.



Сборная Мексики в 17-й раз участвует в ЧМ. Мексиканцы всего два раза выходили в 1/4 финала (1970, 1986), а на последних семи чемпионатах неизменно выходили в 1/8 финала, где проигрывали каждый раз.