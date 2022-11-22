Ришарлисон защитил Неймара, которого журналист раскритиковал за шорты

Нападающий сборной Бразилии по футболу Ришарлисон выступил против журналиста, высказавшегося про партнёра форварда по национальной команде — Неймара.
Неймар выложил в одной из своих соцсетей фотографию в шортах, на которые добавил шестую звезду на эмблему сборной Бразилии. Позже немецкое издание Bild опубликовало статью под заголовком «Первый приступ высокомерия Неймара».
«Это они высокомерны. Мы просто мечтаем о шестой звезде, и собираемся её заполучить, нравится им это или нет. Этот парень — мудак, раз назвал Неймара эгоистом. Я его не знаю, мне на него наплевать», — цитирует Ришарлисона Metropoles.
Сборная Бразилии проведёт свой первый матч на турнире в четверг, 24 ноября, с командой Сербии.
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