Ришарлисон защитил Неймара, которого журналист раскритиковал за шорты

Нападающий сборной Бразилии по футболу Ришарлисон выступил против журналиста, высказавшегося про партнёра форварда по национальной команде — Неймара.



Неймар выложил в одной из своих соцсетей фотографию в шортах, на которые добавил шестую звезду на эмблему сборной Бразилии. Позже немецкое издание Bild опубликовало статью под заголовком «Первый приступ высокомерия Неймара».



«Это они высокомерны. Мы просто мечтаем о шестой звезде, и собираемся её заполучить, нравится им это или нет. Этот парень — мудак, раз назвал Неймара эгоистом. Я его не знаю, мне на него наплевать», — цитирует Ришарлисона Metropoles.



Сборная Бразилии проведёт свой первый матч на турнире в четверг, 24 ноября, с командой Сербии.



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