Непомнящий: буду смотреть матчи Кубка России. Чемпионат мира без России — просто сериал

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, что предпочитает смотреть матчи Кубка России, нежели встречи в рамках чемпионата мира по футболу 2022 года.
«Что буду смотреть: Кубок России или Дания — Тунис? Вы удивитесь, но буду смотреть игру «Химки» — «Пари НН». Почему? Это секрет! (смеётся). В воскресенье в одно время сыграют «Зенит» — «Спартак» и Бельгия — Марокко? Вы правильно думаете, что я буду смотреть «Зенит» — «Спартак». Просто сейчас мне интересно смотреть за нашими командами. Вот и весь секрет.
Сборной России нет на чемпионате мира. Без нашей команды у многих ощущение, что просто смотрим какой-то сериал. Конечно, я буду смотреть чемпионат мира. Но когда играют наши команды, мне интересно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 22 ноября 2022
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