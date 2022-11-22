Тчуамени: мной интересовался «Ливерпуль», но я сразу принял решение уйти в «Реал»
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Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени рассказал, что до перехода в испанскую команду им интересовался «Ливерпуль».
«Первым клубом, который проявил ко мне интерес, был «Ливерпуль». Были дискуссии, но как только появился мадридский «Реал», я сразу же принял решение. Я не колебался ни секунды. Я сказал своему агенту: устрой меня в «Реал», — приводит слова Тчуамени Le Parisien.
22-летний Орельен Тчуамени перешёл в «Реал» летом 2022 года из «Монако» за € 80 млн. В 18 матчах за новую команду он отдал две результативные передачи.
Видеообзор. «Реал» Мадрид — «Кадис». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур:
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