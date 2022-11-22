Сборная Аргентины не сумела повторить рекорд Италии по матчам без поражений

Сборная Аргентины уступила команде Саудовской Аравии (1:2) в своём первом матче на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



Подопечные Лионеля Скалони прервали серию из 36 матчей без поражений. Аргентина не сумела повторить достижение сборной Италии, которая не проигрывала на протяжении 37 игр — в период с сентября 2018 года по октябрь 2021 года.



За свой беспроигрышный период Аргентина выиграла Копа Америка, в финале 2021 года обыграв Бразилию (1:0). До этого последнее поражение аргентинцы потерпели как раз от бразильцев в июле 2019 года (0:2).



В следующем матче на ЧМ-2022 аргентинцы сыграют с командой Мексики. Встреча состоится в субботу, 26 ноября. Стартовый свисток — в 22:00 мск.



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