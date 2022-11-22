Вратарь Саудовской Аравии отправил в нокаут партнёра по сборной. Фото

В концовке матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Аргентина — Саудовская Аравия (1:2) произошёл жёсткий эпизод. Голкипер саудовцев при попытке поймать мяч на выходе ударил коленом в голову партнёру по сборной. Защитник Саудовской Аравии рухнул на газон и лежал неподвижно. Медицинский штаб оперативно оказал ему медицинскую помощь. Защитника унесли с поля на носилках.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Напомним, сегодня, 22 ноября, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 сборная Аргентины встретилась с национальной командой Саудовской Аравии. Игра проходила на стадионе «Лусаил Айконик» и завершилась сенсационной победой саудовцев со счётом 2:1.

Таким образом, Саудовская Аравия набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы С. Аргентина с нулём очков — на последнем, четвёртом месте. Мексика и Польша ещё не начали свои выступления в мировом первенстве. Их матч состоится сегодня, 22 ноября. Начало игры – в 19:00 мск.