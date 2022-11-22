Габулов: все думали, что Аргентина вынесет Саудовскую Аравию. Как Россия в 2018 году

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением об итоге матча между Аргентиной и Саудовской Аравией (1:2) в рамках группового этапа чемпионата мира 2022 года.
«Это футбол — такое всегда бывает. В данный конкретный день Саудовская Аравия подошла в более лучшем составе. Аргентина допустила момент недонастроя. Однако как можно в первом матче чемпионата мира такое допустить? За это мы и любим футбол — он непредсказуем.
Все думали, что Аргентина сейчас вынесет Саудовскую Аравию. Как Россия в 2018 году. Саудовцы прогрессируют и развиваются. Аргентина сделает правильные выводы и извлечёт урок из этого матча. Дальше будет чуть сложнее», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Фанаты Саудовской Аравии празднуют победу над Аргентиной на ЧМ. Видеоролик:
- 22 ноября 2022
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