Габулов: все думали, что Аргентина вынесет Саудовскую Аравию. Как Россия в 2018 году

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением об итоге матча между Аргентиной и Саудовской Аравией (1:2) в рамках группового этапа чемпионата мира 2022 года.



«Это футбол — такое всегда бывает. В данный конкретный день Саудовская Аравия подошла в более лучшем составе. Аргентина допустила момент недонастроя. Однако как можно в первом матче чемпионата мира такое допустить? За это мы и любим футбол — он непредсказуем.



Все думали, что Аргентина сейчас вынесет Саудовскую Аравию. Как Россия в 2018 году. Саудовцы прогрессируют и развиваются. Аргентина сделает правильные выводы и извлечёт урок из этого матча. Дальше будет чуть сложнее», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Фанаты Саудовской Аравии празднуют победу над Аргентиной на ЧМ. Видеоролик: