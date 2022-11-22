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Линекер — о поражении Аргентины: это одно из самых больших разочарований в истории ЧМ

Линекер — о поражении Аргентины: это одно из самых больших разочарований в истории ЧМ
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, ныне выступающий экспертом на британском телевидении, отреагировал на итоги матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Аргентины и Саудовской Аравии (1:2).

«Это одно из самых больших разочарований в истории чемпионатов мира. Невероятное выступление сборной Саудовской Аравии», – написал Линекер в одной из своих соцсетей.

Сборная Аргентины прервала свою 36-матчевую беспроигрышную серию, которая длилась с июля 2019 года. В следующем матче на ЧМ-2022 подопечные Лионеля Скалони сыграют с командой Мексики. Встреча состоится в субботу, 26 ноября, начало — в 22:00 мск.

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Турнирная таблица ЧМ-2022 по футболу
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