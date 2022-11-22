Гранат предположил, что сборная России на ЧМ-2018 была сильнее нынешней Аргентины

Защитник сборной России на чемпионате мира — 2018 Владимир Гранат считает, что та команда была сильнее сборной Аргентины образца 2022 года. Обе сборные встречались с Саудовской Аравией: Россия разгромила соперника (5:0), аргентинцы сегодня, 22 ноября, проиграли саудовцам (1:2).

«Считаю, что Саудовская Аравия заслуженно обыграла Аргентину. Во втором тайме аргентинцы не создали ни одного опасного момента. Если честно, до старта ЧМ я считал их фаворитами турнира. Но сейчас — нет. Центр поля и защита показали себя с плохой стороны. Неубедительная у них команда.



Саудовская Аравия стала сильной сборной. Мы их так легко взяли в 2018 году, а они обыграли Аргентину. За четыре года они набрались опыта, сыгрались, результат налицо. Стоит отметить тренерскую работу, мы видим желание, агрессию у игроков на поле! Всё по делу. Может быть, сборная России в 2018 году была сильнее этой Аргентины», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.