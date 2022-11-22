Стоимость состава сборной Саудовской Аравии в 2 раза меньше, чем трансферная цена Месси

Сборная Аргентины уступила команде Саудовской Аравии (1:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.



Общая стоимость состава аравийской команды — € 25,4 млн, что в два раза меньше нынешнего ценника форварда аргентинцев Лионеля Месси (€ 50 млн). Общая же стоимость команды Аргентины — € 633,2 млн, что почти в 25 раз больше, чем у Саудовской Аравии.



Отметим, что 35-летний Месси отметился одним голом в прошедшей встрече, реализовав пенальти на 10-й минуте.



Сборные Аргентины и Саудовской Аравии выступают в группе С вместе с командами Мексики и Польши. Мексиканцы и поляки проведут очный матч сегодня, 22 ноября, начало — в 19:00 мск.



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Фанатам дали возможность почувствовать себя игроком Аргентины: