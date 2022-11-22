Самедов: нельзя сказать, что Аргентине не повезло. В 2018-м с Россией играла та же команда

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов, обыгрывавший в составе национальной команды Саудовскую Аравию на чемпионате мира в 2018 году, не считает, что Аргентине не повезло в матче с соперником. Действующие победители Кубка Америки проиграли Аравии на ЧМ-2022 в Катаре со счётом 1:2.
«Однозначно — это первая сенсация этого чемпионата мира! Более слабая команда обыграла более сильную, такое часто бывает в футболе. Нельзя сказать, что Аргентине не повезло. Всё по делу. В 2018-м с Россией играла та же команда! Просто прошло время, пришёл новый главный тренер. Нам удалось забить Саудовской Аравии два гола в первом тайме, а Аргентине нет. Они могли забить в первой половине игры три, да и всё. Потом пришло быстрых неожиданных два гола, к которым аргентинцы не были готовы», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Фанаты Саудовской Аравии празднуют победу над Аргентиной на ЧМ. Видеоролик:
- 22 ноября 2022
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