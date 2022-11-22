Гришин: никто не ожидал от Саудовской Аравии даже ничейного результата в игре с Аргентиной

Бывший российский футболист Александр Гришин прокомментировал победу Саудовской Аравии в матче с Аргентиной (2:1) на чемпионате мира в Катаре.
«Проигрыш Аргентины — это не позор, а сенсация этого чемпионата мира. Конечно, в этой игре никто не ожидал от Саудовской Аравии даже ничейного результата. Безусловно, уровень игроков сборной Аргентины намного выше, чем у сборной Саудовской Аравии.
Сам футбол был интересный. Последние 30 минут Аргентина не упускала Саудовскую Аравию со своего поля. Стоит похвалить защиту саудовцев, потому что они выстояли. Это первая игра, и всё ещё впереди. Но у Саудовской Аравии хорошая команда, и хочется пожелать им пройти дальше», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Фанаты Саудовской Аравии празднуют победу над Аргентиной на ЧМ. Видеоролик:
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