Гришин: никто не ожидал от Саудовской Аравии даже ничейного результата в игре с Аргентиной

Бывший российский футболист Александр Гришин прокомментировал победу Саудовской Аравии в матче с Аргентиной (2:1) на чемпионате мира в Катаре.

«Проигрыш Аргентины — это не позор, а сенсация этого чемпионата мира. Конечно, в этой игре никто не ожидал от Саудовской Аравии даже ничейного результата. Безусловно, уровень игроков сборной Аргентины намного выше, чем у сборной Саудовской Аравии.



Сам футбол был интересный. Последние 30 минут Аргентина не упускала Саудовскую Аравию со своего поля. Стоит похвалить защиту саудовцев, потому что они выстояли. Это первая игра, и всё ещё впереди. Но у Саудовской Аравии хорошая команда, и хочется пожелать им пройти дальше», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Фанаты Саудовской Аравии празднуют победу над Аргентиной на ЧМ. Видеоролик: