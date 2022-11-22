Баженов: если бы система VAR была как у нас в РПЛ, то Аргентине могли засчитать пару голов

Бывший нападающий Никита Баженов высказался о победе сборной Саудовской Аравии над Аргентиной (2:1) в матче чемпионата мира.

«Это сенсация. Но Саудовская Аравия очень хорошо играла. Я такую высокую линию обороны никогда не видел. Они отдавались каждую секунду, поэтому аргентинцам было трудно. Понятно, что в какой-то степени повезло, но вся команда сыграла классно.



Если бы система VAR была как у нас в РПЛ, то Аргентине могли бы засчитать пару голов. Поздравляю с победой. Матч был очень динамичный. Ещё история с добавлением 100 минут за все предыдущие матчи чемпионата мира — это что-то удивительное. Зато мы смотрим больше хорошего футбола.



За это мы и любим футбол. Думаю, на этом чемпионате мира будет ещё не один сюрприз. Саудовская Аравия — это показатель того, что у всех андердогов и аутсайдеров есть возможность зацепиться, если отдаваться полностью», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Фанаты Саудовской Аравии празднуют победу над Аргентиной на ЧМ. Видеоролик: