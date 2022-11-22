Радченко допустил, что у «Зенита» и «Спартака» будет недостаток мотивации на матч в Кубке

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко допустил, что у игроков обеих команд может возникнуть недостаток мотивации в очном матче Кубка России из-за приближающегося отпуска. Напомним, сине-бело-голубые и красно-белые встретятся в кубковой игре 27 ноября. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.
«Это принципиальнейший матч, последний перед паузой. «Зенит» постарается перед своими болельщиками взять реванш за то обидное поражение, которое было в Москве. Думаю, «Зенит» победит.
Есть опасение, что футболисты не будут лезть из кожи ради результата, потому что после игры начнётся отпуск. У некоторых уже чемоданное настроение. Всё будет зависеть от тренерского штаба, как он донесёт до игроков, чтобы они сосредоточились на матче, а не на отпуске», — приводит слова Радченко Legalbet.
- 22 ноября 2022
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