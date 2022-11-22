Романо: «Манчестер Сити» близок к подписанию нового контракта с Гвардиолой до 2025 года

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Сити» близок к подписанию нового соглашения с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.
«Манчестер Сити» близок к заключению нового контракта с Хосепом Гвардиолой до 2025 года — предложение было сделано несколько месяцев назад, а теперь сделка должна быть завершена.
Гвардиола также будет заниматься трансферной стратегией, контрактами и многим другим», — написал Романо в одной из своих соцсетей.
51-летний специалист работает в английском клубе с 2016 года. Под руководством Гвардиолы «Сити» выиграл 11 трофеев: четыре чемпионата Англии, Кубок Англии, четыре Кубка английской лиги и два Суперкубка Англии. Также испанец выводил «горожан» в финал Лиги чемпионов — 2020/2021, где клуб уступил «Челси» (0:1).
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:
- 22 ноября 2022
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
21:15
-
21:09
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:47
-
20:44
-
20:42
-
20:34
-
20:25
-
20:25
-
20:23
-
20:19
-
20:16
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
20:06
-
20:05
-
19:56
-
19:54
-
19:43
-
19:35
-
19:28
-
19:11
-
19:07
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:55