Романо: «Манчестер Сити» близок к подписанию нового контракта с Гвардиолой до 2025 года

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Сити» близок к подписанию нового соглашения с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.



«Манчестер Сити» близок к заключению нового контракта с Хосепом Гвардиолой до 2025 года — предложение было сделано несколько месяцев назад, а теперь сделка должна быть завершена.



Гвардиола также будет заниматься трансферной стратегией, контрактами и многим другим», — написал Романо в одной из своих соцсетей.



51-летний специалист работает в английском клубе с 2016 года. Под руководством Гвардиолы «Сити» выиграл 11 трофеев: четыре чемпионата Англии, Кубок Англии, четыре Кубка английской лиги и два Суперкубка Англии. Также испанец выводил «горожан» в финал Лиги чемпионов — 2020/2021, где клуб уступил «Челси» (0:1).

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: