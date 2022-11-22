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Романо: «Манчестер Сити» близок к подписанию нового контракта с Гвардиолой до 2025 года

Романо: «Манчестер Сити» близок к подписанию нового контракта с Гвардиолой до 2025 года
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Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Сити» близок к подписанию нового соглашения с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.

«Манчестер Сити» близок к заключению нового контракта с Хосепом Гвардиолой до 2025 года — предложение было сделано несколько месяцев назад, а теперь сделка должна быть завершена.

Гвардиола также будет заниматься трансферной стратегией, контрактами и многим другим», — написал Романо в одной из своих соцсетей.

51-летний специалист работает в английском клубе с 2016 года. Под руководством Гвардиолы «Сити» выиграл 11 трофеев: четыре чемпионата Англии, Кубок Англии, четыре Кубка английской лиги и два Суперкубка Англии. Также испанец выводил «горожан» в финал Лиги чемпионов — 2020/2021, где клуб уступил «Челси» (0:1).

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