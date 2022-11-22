Мостовой: показалось, что Аргентина отдыхает на пляже. Поражение Саудовской Аравии — позор

Бывший футболист Александр Мостовой высказался о поражении сборной Аргентины в матче с Саудовской Аравией (1:2) на чемпионате мира.
«Если бы мне кто-то до матча сказал, что Саудовская Аравия обыграет Аргентину, то я бы сказал, что это фантастика на каком-то этаже «Москва Сити». Ясно, что это позор. Думаю, что это надолго останется в памяти у аргентинских болельщиков и всей нации.
После забитого пенальти мне показалось, что аргентинцы отдыхают на пляже и думают, что Лионель Месси сейчас всё решит. Но у саудовцев глаза горели, ноги летели, они убивались и сражались. Аргентина просто потухла.
В таких ситуациях я смотрю на эмоции футболистов. Смотрю: Месси ходит спокойно, потому что понимает, что ему одному тяжело. Другие смотрят на Месси в ожидании подвига. Саудовцы сыграли прекрасно. В обороне у Аргентины как была беда, так она и остаётся», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Фанаты Саудовской Аравии празднуют победу над Аргентиной на ЧМ. Видеоролик:
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