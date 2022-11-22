Месси получил оценку 6 из 10 за матч с Саудовской Аравией по версии TyC Sports

Капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси получил оценку 6/10 по версии TyC Sports за матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с Саудовской Аравией (1:2).
35-летний форвард забил единственный гол аргентинцев, реализовав пенальти на 10-й минуте встречи. Отметим, что шесть баллов за прошедшую игру в составе Аргентины также получили Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Лаутаро Мартинес, Лисандро Мартинес и Энцо Фернандес.
5/10 получили Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико, Родриго де Пауль, Алехандро Гомес, Анхель Ди Мария, Хулиан Альварес и Маркус Акунья. Четыре балла издание поставило Науэлю Молине и Леандро Паредесу.
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Фанаты Саудовской Аравии празднуют победу над Аргентиной на ЧМ:
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