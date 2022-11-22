Романо: «Челси» согласовал долгосрочный контракт с Арсеном Захаряном

Лондонский «Челси» согласовал долгосрочный контракт с полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном. Теперь английскому клубу осталось договориться о переходе 19-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Россиянин мог перейти в лондонский клуб ещё в летнее трансферное окно, но сделка не состоялась. Позже в «Динамо» заявили, что все переговоры были прекращены по инициативе англичан. Затем агент игрока сообщил, что переговоры с «Челси» — сложная история.
Напомним, Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал пять результативных передач.
Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси». Видеоролик:
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