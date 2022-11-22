Быстров — о сборной Аргентины: пижоны! Повезло, что Россия не участвует

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на сенсационное поражение национальной команды Аргентины в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Саудовской Аравией (1:2). Напомним, на ЧМ-2018 сборная России разгромила саудовцев со счётом 5:0.
«Пижоны! Повезло, что Россия не участвует. Боюсь представить, что могло быть», — написал Быстров в своём телеграм-канале, прикрепив фото с матча России и Саудовской Аравии на ЧМ-2018.
Напомним, сегодня, 22 ноября, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 сборная Аргентины встретилась с национальной командой Саудовской Аравии. Игра проходила на стадионе «Лусаил Айконик» и завершилась сенсационной победой саудовцев со счётом 2:1.
Таким образом, Саудовская Аравия набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы С. Аргентина с нулём очков — на последнем, четвёртом месте. Мексика и Польша ещё не начали свои выступления в мировом первенстве. Их матч состоится сегодня, 22 ноября. Начало игры – в 19:00 мск.
- 22 ноября 2022
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