Дания — Тунис: команды не открыли счёт в первом тайме матча ЧМ-2022

В эти минуты в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити» проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, в котором встречаются сборные Дании и Туниса. По окончании первого тайма счёт в игре ничейный — 0:0.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.



Отметим, что на 23-й минуте Тунис забил гол, который не был засчитан. Форвард тунисцев Иссам Жебали убежал один на один с Каспером Шмейхелем после дальней передачи и переиграл голкипера, посылая мяч мимо него в ворота — но был зафиксирован офсайд.



Отметим, что в группе D также выступают сборные Франции и Австралии, которые проведут очный матч сегодня, 22 ноября. Начало — в 22:00 мск.



Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.