Месси выступил с заявлением после поражения Аргентины в матче с Саудовской Аравией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выступил с заявлением после поражения своей национальной команды в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Саудовской Аравией (1:2).
«Нет оправданий. Мы будем более сплочёнными, чем когда-либо. Эта команда сильна, и она это показала.
Это ситуация, с которой мы не сталкивались длительное время. Теперь сборная Аргентины должна показать, что мы — настоящая команда.
Мы должны исправить свои ошибки и попытаться добиться цели. Я в порядке, но разочарован результатом», — приводит слова Месси Daily Express и журналист Адриан Гренье в своих соцсетях.
Напомним, сегодня, 22 ноября, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 сборная Аргентины встретилась с национальной командой Саудовской Аравии. Игра проходила на стадионе «Лусаил Айконик» и завершилась сенсационной победой саудовцев со счётом 2:1. Единственный гол аргентинцев забил именно Месси.
Фанаты Саудовской Аравии празднуют победу над Аргентиной на ЧМ
- 22 ноября 2022
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