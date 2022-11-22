Сергей Юран: любой выберет смотреть матч чемпионата мира, а не Кубок России

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о зрелищности проходящих сейчас футбольных турниров. Специалист предположил, что нейтральному зрителю куда более интересно наблюдать за чемпионатом мира, чем за Кубком России.

«Чемпионат мира не каждый год бывает, а Кубок России мы видим каждый год. Поэтому, если одновременно будет идти матч мундиаля и Кубок России, я отдам предпочтение матчу в Катаре. Мне кажется, что любой в этом случае выберет матч мирового первенства», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

К примеру, сегодня параллельно будут проходить игра мирового первенства между Мексикой и Польшей и матч «Химки» — «Пари Нижний Новгород» в российском Кубке.