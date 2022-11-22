Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран: любой выберет смотреть матч чемпионата мира, а не Кубок России

Сергей Юран: любой выберет смотреть матч чемпионата мира, а не Кубок России
Комментарии

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о зрелищности проходящих сейчас футбольных турниров. Специалист предположил, что нейтральному зрителю куда более интересно наблюдать за чемпионатом мира, чем за Кубком России.

«Чемпионат мира не каждый год бывает, а Кубок России мы видим каждый год. Поэтому, если одновременно будет идти матч мундиаля и Кубок России, я отдам предпочтение матчу в Катаре. Мне кажется, что любой в этом случае выберет матч мирового первенства», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

К примеру, сегодня параллельно будут проходить игра мирового первенства между Мексикой и Польшей и матч «Химки» — «Пари Нижний Новгород» в российском Кубке.

Новость по теме
Юран: не верю в байки о том, что Узбекистан и Таджикистан — сильные соперники
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022