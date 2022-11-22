Скалони: на чемпионате мира один гол может всё изменить

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал результат матча в рамках 1-го тура чемпионата мира с командой Саудовской Аравии. В этой встрече южноамериканцы потерпели сенсационное поражение (1:2).
«Сейчас мы должны сплотиться, забыть эту неприятность и идти дальше. Больше никакого анализа от меня не ждите, давайте поднимем голову и продолжим работать. В первом тайме мы доминировали, но чемпионат мира — это турнир, на котором один гол может всё изменить. К следующей игре все футболисты должны быть готовы», – цитирует специалиста пресс-служба национальный команды.
Сборные Аргентины и Саудовской Аравии выступают в группе С вместе с командами Мексики и Польши. Мексиканцы и поляки проведут очный матч сегодня, 22 ноября, начало — в 19:00 мск.
- 22 ноября 2022
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