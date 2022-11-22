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На чемпионате мира в Катаре зафиксирована первая нулевая ничья в шестом матче турнира

На чемпионате мира в Катаре зафиксирована первая нулевая ничья в шестом матче турнира
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Матч чемпионата мира между командами Дании и Туниса, который завершился со счётом 0:0, стал первым на чемпионате мира в Катаре, в котором не было забитых мячей. В предыдущих пяти встречах стартовавшего мундиаля было забито минимум по два мяча.

На 23-й минуте форвард тунисцев Иссам Жебали убежал к воротам соперника и сумел переиграть Каспера Шмейхеля, однако линейный арбитр зафиксировал офсайд. До перерыва африканская команда имела ещё несколько моментов для того, чтобы открыть счёт, однако сделать этого не сумела.

Во второй половине встречи арбитр из-за офсайда не засчитал уже мяч датского форварда Андреаса Скова Ольсена. В итоге команды не сумели открыть счёт.

В группе D также выступают сборные Франции и Австралии. Их очный матч состоится сегодня, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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