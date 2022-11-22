Вратарь сборной Саудовской Аравии: не боялся за победу, несмотря на напор аргентинцев

Голкипер сборной Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Оваис прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины (2:1).



«Я невероятно доволен результатом, которого мы добились, в матче с такой сильной сборной. Мы хорошо подготовились и рассчитываем, что дальнейшие результаты будут не хуже. По ходу игры я чувствовал, что у нас всё хорошо, поэтому не боялся за победу, несмотря на напор аргентинцев», — приводит слова Аль-Оваиса EFE.



Саудовская Аравия набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы С. Аргентина с нулём очков — на последнем, четвёртом месте. Мексика и Польша ещё не начали свои выступления в мировом первенстве. Их матч состоится сегодня, 22 ноября. Начало игры – в 19:00 мск.