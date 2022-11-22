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Месси грустил, вратарь саудовцев жёстко сбил партнёра коленом. Фото поражения Аргентины

Месси грустил, вратарь саудовцев жёстко сбил партнёра коленом. Фото поражения Аргентины
Аргентина — Саудовская Аравия
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22 ноября в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины сенсационно уступила Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Эрве Ренара.

Лучшие кадры с матча Аргентина — Саудовская Аравия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В добавленное время второго тайма произошёл опасный инцидент с участием игроков сборной Саудовской Аравии. Голкипер саудовцев при попытке поймать мяч на выходе ударил коленом в голову партнёру по сборной. Защитник Саудовской Аравии рухнул на газон и лежал неподвижно. Медицинский штаб оперативно оказал ему медицинскую помощь. Защитника унесли с поля на носилках.

Смотрите раскадровку момента в нашей галерее.

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