В матче Дании и Туниса установлен рекорд чемпионатов мира по ударам после угловых

В матче чемпионата мира между сборными Дании и Туниса (0:0) зафиксирован рекорд мундиалей по ударам после угловых, сообщает портал Opta.
Всего команды пробили по воротам 24 раза, при этом 15 ударов было нанесено после розыгрыша угловых, которых в матче было назначено 20. Статистика ведётся с 1966 года.
Эта нулевая ничья стала первой на чемпионате мира в Катаре.
Команды имели несколько возможностей открыть счёт, но не сумели этого сделать. По разу арбитр отменял голы команд из-за офсайда.
В группе D также выступают сборные Франции и Австралии. Их очный матч состоится сегодня, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре
- 22 ноября 2022
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