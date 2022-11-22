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В матче Дании и Туниса установлен рекорд чемпионатов мира по ударам после угловых

В матче Дании и Туниса установлен рекорд чемпионатов мира по ударам после угловых
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В матче чемпионата мира между сборными Дании и Туниса (0:0) зафиксирован рекорд мундиалей по ударам после угловых, сообщает портал Opta.

Всего команды пробили по воротам 24 раза, при этом 15 ударов было нанесено после розыгрыша угловых, которых в матче было назначено 20. Статистика ведётся с 1966 года.

Эта нулевая ничья стала первой на чемпионате мира в Катаре.

Команды имели несколько возможностей открыть счёт, но не сумели этого сделать. По разу арбитр отменял голы команд из-за офсайда.

В группе D также выступают сборные Франции и Австралии. Их очный матч состоится сегодня, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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