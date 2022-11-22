Крыховяк, Шиманьски и Левандовски выйдут в стартовом составе Польши на игру с Мексикой

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 22 ноября, состоится матч 1-го тура группы С между сборными Мексики и Польши на стадионе «Стэдиум 974». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 19:00 мск.

Польша: Войцех Щенсны, Бартош Берешиньски, Камил Глик, Якуб Кивёр, Мэтти Кэш, Гжегож Крыховяк, Себастьян Шиманьски, Никола Залевский, Пётр Зелиньски, Якуб Каминьский, Роберт Левандовски.

Мексика: Гильермо Очоа, Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Эктор Морено, Хесус Гальярдо, Эктор Эррера, Эдсон Альварес, Луис Чавес, Ирвин Лосано, Энри Мартин, Эрнесто Вега.

Сборная Мексики выходила из группы на семи последних мундиалях. Поляки принимают участие в девятом для себя чемпионате мира. Они становились бронзовыми призёрами в 1974 и 1982 годах.



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.